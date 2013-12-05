Иллюстративное фото с сайта xn--80aaacme1abhfdrtv1b.xn--p1ai Иллюстративное фото с сайта xn--80aaacme1abhfdrtv1b.xn--p1ai Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в Департаменте агентства по регулированию естественных монополий по Атырауской области, причины для этого объективные. Утвержденные предельные уровни тарифов с 1 декабря 2013 года включают в себя реализацию Инвестиционной программы на 2014 год на сумму 727,820 млн тенге, а также с включением мероприятий по замене оборудования по программе энергосбережения, которое позволит снизить потребление электрической энергии насосами до 30 % и мероприятий по снижению нормативных технических потерь КГП. Таким образом, с 1 декабря 2013 года для жителей Атырауской области действуют следующие тарифы: по водоснабжению тариф для населения составят 68,28 тенге за 1 кубический метр воды (прежний средний тариф – 45,36 тенге за 1 куб. метр), по водоотведению новый тариф составит 31,39 тенге за 1 кубический метр (прежний - 24,1 тенге за 1 куб. метр). Таким образом, рост в % по воде для населения составил – 27,2 %, по канализации для населения - 30%.