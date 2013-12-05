Иллюстративное фото с сайта www.novdelo.ru Иллюстративное фото с сайта www.novdelo.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В департаменте судоисполнителей - 9 свободных вакансий. После того как одним из требований стал год работы на госслужбе, департамент стал страдать от нехватки кадров. - Судисполнитель при всем желании не в состоянии окончить за 2-4 месяца около 1000 производств, - рассказывает руководитель департамента Руслан БАЛГАЗИН. – Взыскатели жалуются, судисполнителей штрафуют. На 74 сотрудника департамента приходится почти 150 взысканий. Есть судисполнители, которых привлекали к дисциплинарной ответственности по 5 раз. В Актобе работает 17 частных судисполнителей, но у государственных судоисполнителей меньше работы от этого не становится.