Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напомним, трагедия произошла 19 июня в селе Дарьинское Зеленовского района. 73-летняя женщина жила одна. Летом к ней приезжали внуки. Бабушка была необщительной, при этом никто из односельчан не видел ее пьяной. По соседству с ней проживала семья, которая снимала дом в аренду. Так, по версии следствия, примерно в 2 часа ночи 19 июня 50-летний сосед, убедившись, что его сожительница и приемная дочь уснули, направился к ранее знакомой соседке "с целью вступления с ней в интимную связь". Скрывая свои отношения со старушкой, мужчина прошел к задней части двора дома, после чего, перепрыгнув через калитку, проник во двор. В дом его впустила сама хозяйка. При выключенном электрическом свете они вместе распили бутылку водки. Далее сосед стал снимать с женщины сорочку, на последней остались одеты только трусы. Но до секса дело так и не дошло, поскольку у мужчины не было эрекции, и он предложил ей оральный секс. Женщина ответила отказом, и мужчина ударил ее два раза молотком по голове. Когда она упала на пол, сосед задушил ее капроновым чулком.  Уходя он прихватил с собой ее телефон и 7 тысяч тенге. Задержали мужчину только через пять дней. Похищенные вещи были изъяты у него дома, он рассказал, как убивал соседку. Специализированный межрайонный уголовный суд признал виновным сельчанина по двум эпизодам преступлений и назначил наказание в виде 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.