Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Неоднократно судимый 20-летний актюбинец с прилавка ТД «Астана» похитил 25,5 тысяч тенге. 43-летняя хозяйка бутика тут же подала заявление в полицию. Воришку быстро задержали. По сведениям пресс-секретаря  ДВД области Ардагера УАЙДИНА, задержанного  подозревают еще в 13 аналогичных преступлениях. Среди них 7 квартирных краж и одна кража, совершенная в особо крупных размерах.