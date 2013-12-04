Иллюстративное фото с сайта unovosti.tv Иллюстративное фото с сайта unovosti.tv Уральский городской суд санкционировал арест начальника отдела природоохранной полиции и замначальника следственного управления ДВД ЗКО. Вчера, 3 декабря, уральский городской суд рассмотрел ходатайство областной  прокуратуры о санкционировании ареста в отношении заместителя начальника следственного управления ДВД ЗКО Заята МУХТАРОВА и начальника отдела природоохранной полиции Габидена КАГАЗГАЛИЕВА. Полицейским было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 311 УК РК - «Получение взятки лицом уполномоченным  на выполнение государственных функций, в том числе за незаконные действия либо бездействия». Сотрудниками финансовой полиции было установлено, что начальник природоохранной полиции, действуя по договоренности с замначальником следственного управления,  требовал с гражданина Х. взятку в особо крупном размере за решение вопроса о прекращении возбужденного уголовного дела по статье  287 УК РК - «Незаконная добыча рыбных ресурсов и других водных животных и растений» в отношении последнего. Как стало известно, еще в начале октября 2013 года Габиден КАГАЗГАЛИЕВ лично получил от гражданина Х. часть взятки и в последующем передал ее Заяту МУХТАРОВУ. Днем, 30 ноября, 2013 года финансовой полиции по ЗКО. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 311 УК РК. Суд, исследовав  ходатайство и представленные  материалы,  удовлетворил ходатайство о  санкционировании ареста Габидена КАГАЗГАЛИЕВА и Заята МУХТАРОВА сроком на 2 месяца.