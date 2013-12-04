Об этом сегодня на пресс-конференции в управлении рассказали- Нынешний костяк - это элитные спортсмены, которые смогут выдержать следующую Олимпиаду, но нужна систематическая подготовка и помощь со стороны области. Я думаю, надо привлечь наши нефтяные компании в поддержку наших спортсменов, - заявил сегодня тренер сборной по шорт-треку Мадыгали КАРСЫБЕКОВ. - Наши спортсмены уходят, когда их не оценивают. Вот так ушли два сильных спортсмена, абсолютные чемпионы, достояние всего Казахстана. И я хочу, чтоб эти ребята вышли на следующие Олимпийские игры. По Сочи мы обещаний не даем, но стремимся к победе. У нас есть возможности, есть уверенность в команде. Если мы в Тулине провалились, то в Коломне наши ребята собрались, выдали результат мирового класса. Корейская и канадская команды обошли нас всего на 3 секунды в беге на 5 тысяч метров. И теперь они уверены, что потенциальная опасность ждет их со стороны Казахстана, потому что наша команда внезапно вошла, они плохо ее знают, как она себя ведет и тем более за подготовку взялся Джимми ДЖЕН, а это колдун высокого класса. На сегодняшний день три крупных страны приглашают Джимми. Республиканское руководство поддержало мое мнение, что именно он должен возглавлять казахстанскую команду до следующих Олимпийских игр в Корее. Япония и Россия плохо обошлись с Джимми и, конечно, об этом жалеют. Мадыгали КАРСЫБЕКОВ рассказал, что имел счастье видеть опыт работы со спортсменами в Корее, где он два месяца наблюдал за их подготовкой. - Мне очень импонирует, как там работают с детьми. На 20 детей выходят 10 тренеров, на каждого тренера 2 ребенка 7-8 лет. Я спросил, почему так много, на что мне ответили, что, если тренер работает с двумя, он может проследить качественно за развитием, если работает с толпой, толка не будет. Работая сейчас таким образом, мы теряем очень много талантливых детей. Там с 5 лет начинают подготовку, у нас же с 5 лет начинаются только тренировки. Если мы с 3 лет начнем детей брать, нас затаскают. В Корее говорят, что все советские республики отстают на 7-8 лет. Там был чемпионат по шорт-треку, выступили 408 детей 5-10 лет. Но, главное, десятилетние дети катаются на уровне наших лучших спортсменов. И едут, естественно, они на мировые первенства только чтобы побеждать. Вот уровень! Надо стремиться к этому. По словам старшего тренера, в Сочи по шорт-треку разыгрывается 8 золотых медалей. И если Казахстан возьмет медаль, то у нас пойдет бум, и дети придут в этот экстремальный вид спорта, считает он. - Шорт-трек развивают около 70 стран, среди них Аргентина, Новая Зеландия и даже Африка. 67 стран будет участвовать в соревнованиях. Главные наши конкуренты - это Канада, Корея, Россия, Голландия. Но можно со всеми бороться, не впадая в панику. Ребята 12 лет занимаются шорт-треком. За последние 6 лет их уже и мяли, и били, и резали, и кололи. Они уже все прошли, - заявил КАРСЫБЕКОВ. Старший тренер сборной рассказал, что «если бы не Муслим УНДАГАНОВ», шорт-трека в Уральске не было бы вообще. - Когда я сюда приехал Даулет ТУРЛЫХАНОВ (тогда еще председатель агентства по спорту) связался с Крымбеком КУШЕРБАЕВЫМ (бывший аким ЗКО), чтобы мне выдали квартиру. Турлыханов сказал Ундаганову: «Если с агашкой проблемы будут, я с тебя спрошу!». И Муслим мне помогал, что бы о нем ни говорили! Нынешнее руководство решило проблемы, которые годы уже откладывались. И на данный момент все хорошо. После Азиатских игр республика к нам повернулась лицом. А ведь с годами психология спортсменов складывалась так, что они никому не нужны. И по 8-10 часов пахать для того, чтобы на чемпионате мира выступить, а потом приехать домой, где зарплата составляет 30 тысяч тенге?! Это профессионалы, и их нужно поддерживать. А чем мы хуже футболистов, которые зарабатывают по 5-6 тысяч долларов? Руководитель областного управления спорта Азамат БЕКЕТ рассказал, что спортсмены из ЗКО завоевали по шорт-треку 8 лицензий, 7 из них индивидуальных, 1 командная путевка. - Хотелось бы отметить, что 6 спортсменов - наши уральцы, которые будут участвовать в Олимпиаде в Сочи. Такого еще не было, и это первый раз в истории. Я думаю, что нас ждет большой успех на этой Олимпиаде, потому что наши спортсмены прошли хороший тренировочный цикл. Очень много было заложено и труда, и опыта, и пота. В феврале мы все будем болеть и надеемся, что они не подведут. Цель одна - взять золото! Кто поедет в Сочи из Уральска: 1. Айдар БЕКЖАНОВ (2 лицензии на дистанции 500 м и 1500 м) 2. Артур СУЛТАНГАЛИЕВ (в командной гонке) 3. Нурберген ЖУМАГАЗИЕВ (1 лицензия на дистанцию 500 метров) 4. Абзал АЖГАЛИЕВ (1 лицензия на дистанцию 1000 метров) 5. Инна СИМОНОВА (2 лицензии на дистанции 500 и 1500 метров) 6. Ксения МОТОВА (1 лицензия на дистанцию 1000 метров)