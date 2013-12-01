Иллюстративное фото с сайта www.favorit-club.ru Иллюстративное фото с сайта www.favorit-club.ru В Атырау ко Дню первого президента Республики Казахстан был организован кубок по настольному теннису среди мужчин. В соревновании приняли участие 12 команд из десяти городов Казахстана, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Организаторы в лице областных властей считают, что проведение  первенства подобного ранга положительно скажется на развитии этого вида спорта в нефтяном регионе. В ходе прошедших встреч с представителями Казахстанской федерации настольного тенниса обсуждался вопрос популяризации тенниса путем привлечения молодежи, создания необходимо материально-технической базы и привлечения тренеров. В беседе с корреспондентом «МГ» вице-президент казахстанской федерации настольного тенниса Малик ББЕЙСАЛИЕВ отметил, что это первый кубок в честь Дня Первого Президента РК. Этот турнир планируется сделать традиционным. Причем проводить его планируется в новом международном формате с участием национальных сборных 7-8 стран. По итогам турнира первое место в командном зачете завоевала команда города Алматы.