В Уральске первому президенту посвятили 200 деревьев (ВИДЕО)

Сегодня, 1 декабря, возле Назарбаевской интеллектуальной школы и в сквере Дворца бракосочетаний сажали деревья. Лопатами и саженцами вооружились и акимы - области Нурлан НОГАЕВ и города Алтай КУЛЬГИНОВ. - В этом районе 2 школы, детские сады, жилые дома. И детям, и взрослым будет приятно видеть такую красоту, - сказал аким города Уральск Алтай КУЛЬГИНОВ. - Возле НИШ мы посадим сегодня 170 сосен, а возле дворца бракосочетаний - 30 елей. Акимы работали в паре, сажать деревья в честь первого президента им помогли однопартийцы, работники акиматов и комунальных служб города. - В преддверии дня первого президента было открыто много объектов социального значения, - заявил аким области Нурлан НОГАЕВ. - Сегодня мы посадили 200 деревьев и надеемся, что это станет хорошей традицией.