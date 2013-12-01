Дело чиновников облспорта идёт своим чередом. Казалось бы, нескончаемый допрос свидетелей продолжается, однако страсти в суде заметно накаляются и этого нельзя не заметить, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В минувшую пятницу в качестве очередного свидетеля выступил чемпион мира по самбо, а ныне тренер конноспортивной школы Бирлес ЕСЕНГАЛИЕВ
. Он подтвердил, что подсудимые ему хорошо знакомы – он шесть лет тренировался у УНДАГАНОВА
и ЖЕТПИСОВА
, а с ДЖАКЕНОВЫМ
они друзья и коллеги. Однако прокурора интересовали несколько другие обстоятельства этого знакомства. По данным гособвинителей, свидетель ЕСЕНГАЛИЕВ был одним из тех тренеров, который оформлял липовые командировочные, а деньги отдавал руководству.
- В июле 2010 года я и 11 спортсменов должны были поехать в Самару на соревнования, смета расхода составила 1 миллион 512 тысяч тенге, но мы никуда не ездили, - поведал суду свидетель. – Об играх мне рассказал ДЖАКЕНОВ, попросил денег, но сумму не назвал.
- А почему же вы решили дать ему 1,5 миллиона тенге? – поинтересовалась прокурор Тамара САРСЕНОВА
. – Раз ДЖАКЕНОВ не сказал, сколько нужно денег, могли дать из своей зарплаты.
- Сам предположил, никто не подсказывал, - ответил свидетель и рассказал, что за полученную сумму ДЖАКЕНОВ перед ним не отчитывался, а спортсмены расписались в пустых бланках. Также свидетель подчеркнул, что с этой суммы он не взял ни копейки.
В процессе допроса выяснился ещё один любопытный эпизод, в котором фигурировала сумма в 4 миллиона 900 тысяч тенге. Столь немалые деньги поступили на карточку к тренеру ЕСЕНГАЛИЕВУ в 2010 году, он их должен был перечислить другому тренеру – БЕКАЛИЕВУ
, а уж потом деньги оказались у ДЖАКЕНОВА. Впрочем, сам свидетель имел совершенно иное мнение на этот счёт:
- Как я мог знать, что на карточку упали деньги, когда БЕКАЛИЕВ мне об этом не сообщал?
- Вас предупреждали об уголовной ответственности за дачу ложных показаний? – поинтересовались представители прокуратуры. – У нас есть банковские документы, подтверждающие, что на ваш счёт упали деньги. У нас есть распечатки телефонных разговоров – вы сами звонили БЕКАЛИЕВУ. Не связаны ли ваши нынешние показания с давлением на вас? Или, может, родные подсудимых попросили?
Свидетель, разумеется, ответил отрицательно.
Далее настала очередь судьи Акгуль КАРАСАЕВОЙ
задавать вопросы. В частности, она поинтересовалась, почему свидетель ЕСЕНГАЛИЕВ приехал в суд на машине адвоката Абзала КУСПАНА
, а после общался с ним? Дело в том, что по закону всяческое общение адвокатов со свидетелями вне зала суда запрещено.
- Мы живём в одном районе, вот он меня и подвёз, а разговаривали просто так, - ответил свидетель.
Судья напомнила адвокатам, что они не имеют права общаться со свидетелями и суд продолжился. Разговор зашёл о поездке на международные соревнования в российский город Димитровград Ульяновской области. Двухнедельная поездка обошлись бюджету в 2 миллиона 432 тысячи 100 тенге. По данным прокуратуры эта сумма тоже не обошла стороной внимание ДЖАКЕНОВА. Со слов обвинителя, подсудимый позвонил ЕСЕНГАЛИЕВУ и сказал, что как только деньги поступят на карточку, их нужно снять и отнести ему, ДЖАКЕНОВУ. Указание было выполнено в точности, по словам свидетеля, через какое-то время вся сумма оказалась у ДЖАКЕНОВА. Впрочем, ЕСЕНГАЛИЕВ думал, что все эти деньги были потрачены на проведение спортивных мероприятий здесь, в Уральске. Как бы в подтверждение этих слов были и вопросы со стороны подсудимых.
- Когда у нас проходили международные соревнования, приезжали звёзды эстрады, спорта, СМИ республиканского масштаба? – поинтересовался ДЖАКЕНОВ у свидетеля.
Тот ответил утвердительно.
- Дарили ли ветеранам спорта и призёрам Олимпиады машины? ЕСЕНГАЛИЕВ снова согласился, вспомнив, как чемпион мира по самбо Ерболат БАЙБАТЫРОВ
получил в подарок ВАЗ 21010, также машину получил и тренер Райымбек МЕНДЫГАЛИЕВ
. Вот только на какие деньги делались столь щедрые подарки, свидетель не знал.
Адвокат Айгуль ОРЫНБЕКОВА
поинтересовалась у свидетеля о его участии в преступной группировке, якобы организованной чиновниками обспорта:
- Согласно протоколу, вы сказали: "Я полностью осознавал, что находился в составе ОПГ под началом УНДАГАНОВА, ЖЕТПИСОВА, ДЖАКЕНОВА, но ничего не мог с этим поделать".
Однако свидетель сказал, что такого не говорил и что слова, указанные в протоколе, не входят в его словарный запас, то есть, он не использует их во время разговора.
Между тем страсти в суде всё накалялись. Айгуль ОРЫНБЕКОВА сказала, что прокуроры задают свидетелю наводящие вопросы, а когда судья КАРАСАЕВА призвала адвоката успокоиться и продолжить заседание, то та ответила:
- Прошу термины «скандалить» и «ехидничать» в мой адрес не употреблять! Прошу отпустить меня из зала суда. Есть второй адвокат, УНДАГАНОВ не возражает.
- Не злоупотребляйте хорошим отношением к вам, - ответила судья КАРАСАЕВА, и заседание продолжилось. Впрочем, через какое-то время ОРЫНБЕКОВА всё же покинула зал суда. Было ли это связано с произошедшим разговором – неизвестно.
Следующий свидетель Абат УТАШЕВ
, бывший бухгалтер конноспортивной школы, отличился тем, что принёс с собой в суд копию протокола допроса и положил на трибуну. Когда на это указал адвокат, свидетель спрятал листок в карман, достал повестку, сказав, что никакого протокола у него нет. Потом всё-таки признался, что действительно принёс с собой копию протокола, но зачем – так и не сказал.
Свидетель УТАШЕВ не отрицал, что с 2008 по 2012 годы, когда работал бухгалтером, ему приходилось выдавать деньги директору Аманжолу КАДЫРБЕКОВУ
и закрывать фиктивные отчёты. По словам УТАШЕВА, директор говорил ему, что деньги собирают в управлении спорта ДЖАКЕНОВ, УНДАГАНОВ.
- В 2010 году была недостача и чтобы её закрыть, мы написали, что тренер ЕСЕКЕНОВ проходит учебно-тренировочные сборы, хотя на самом деле никаких сборов не было, - рассказал свидетель. – В октябре 2010 года то же самое – фиктивные сборы для того, чтобы закрыть отчётность.
Далее свидетель назвал ещё несколько эпизодов, согласно которым, выделялись деньги на командировки и соревнования, но никто никуда не ездил.
- Все тренера, которые составляли рапорты и подписывали ведомости, знали, что деньги уходят к УНДАГАНОВУ и ДЖАКЕНОВУ, - отметил УТАШЕВ. – Директор примерно раз в неделю брал из кассы деньги – от 15 до 250 тысяч.
- Почему же вы не обратились в полицию и не предложили сделать это КАДЫРБЕКОВУ? – поинтересовалась Тамара САРСЕНОВА.
Бывший бухгалтер не нашёлся, что ответить, лишь сказал, что угроз в его адрес не было.
- Может, вы с этих денег что-то имели, брали хоть копейку? – продолжила сторона обвинения. – КАДЫРБЕКОВ давал вам какую-нибудь сумму в виде благотворительности?
Ответ свидетеля был отрицательным.
Следующее заседание суда состоится 4 декабря.