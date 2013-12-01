В минувшую пятницу в качестве очередного свидетеля выступил чемпион мира по самбо, а ныне. Он подтвердил, что подсудимые ему хорошо знакомы – он шесть лет тренировался у, а сони друзья и коллеги. Однако прокурора интересовали несколько другие обстоятельства этого знакомства. По данным гособвинителей, свидетель ЕСЕНГАЛИЕВ был одним из тех тренеров, который оформлял липовые командировочные, а деньги отдавал руководству. - В июле 2010 года я и 11 спортсменов должны были поехать в Самару на соревнования, смета расхода составила 1 миллион 512 тысяч тенге, но мы никуда не ездили, - поведал суду свидетель. – Об играх мне рассказал ДЖАКЕНОВ, попросил денег, но сумму не назвал. - А почему же вы решили дать ему 1,5 миллиона тенге? – поинтересовалась. – Раз ДЖАКЕНОВ не сказал, сколько нужно денег, могли дать из своей зарплаты. - Сам предположил, никто не подсказывал, - ответил свидетель и рассказал, что за полученную сумму ДЖАКЕНОВ перед ним не отчитывался, а спортсмены расписались в пустых бланках. Также свидетель подчеркнул, что с этой суммы он не взял ни копейки. В процессе допроса выяснился ещё один любопытный эпизод, в котором фигурировала сумма в 4 миллиона 900 тысяч тенге. Столь немалые деньги поступили на карточку к тренеру ЕСЕНГАЛИЕВУ в 2010 году, он их должен был перечислить другому тренеру –, а уж потом деньги оказались у ДЖАКЕНОВА. Впрочем, сам свидетель имел совершенно иное мнение на этот счёт: - Как я мог знать, что на карточку упали деньги, когда БЕКАЛИЕВ мне об этом не сообщал? - Вас предупреждали об уголовной ответственности за дачу ложных показаний? – поинтересовались представители прокуратуры. – У нас есть банковские документы, подтверждающие, что на ваш счёт упали деньги. У нас есть распечатки телефонных разговоров – вы сами звонили БЕКАЛИЕВУ. Не связаны ли ваши нынешние показания с давлением на вас? Или, может, родные подсудимых попросили? Свидетель, разумеется, ответил отрицательно. Далее настала очередьзадавать вопросы. В частности, она поинтересовалась, почему свидетель ЕСЕНГАЛИЕВ приехал в суд на машине, а после общался с ним? Дело в том, что по закону всяческое общение адвокатов со свидетелями вне зала суда запрещено. - Мы живём в одном районе, вот он меня и подвёз, а разговаривали просто так, - ответил свидетель. Судья напомнила адвокатам, что они не имеют права общаться со свидетелями и суд продолжился. Разговор зашёл о поездке на международные соревнования в российский город Димитровград Ульяновской области. Двухнедельная поездка обошлись бюджету в 2 миллиона 432 тысячи 100 тенге. По данным прокуратуры эта сумма тоже не обошла стороной внимание ДЖАКЕНОВА. Со слов обвинителя, подсудимый позвонил ЕСЕНГАЛИЕВУ и сказал, что как только деньги поступят на карточку, их нужно снять и отнести ему, ДЖАКЕНОВУ. Указание было выполнено в точности, по словам свидетеля, через какое-то время вся сумма оказалась у ДЖАКЕНОВА. Впрочем, ЕСЕНГАЛИЕВ думал, что все эти деньги были потрачены на проведение спортивных мероприятий здесь, в Уральске. Как бы в подтверждение этих слов были и вопросы со стороны подсудимых. - Когда у нас проходили международные соревнования, приезжали звёзды эстрады, спорта, СМИ республиканского масштаба? – поинтересовался ДЖАКЕНОВ у свидетеля. Тот ответил утвердительно. - Дарили ли ветеранам спорта и призёрам Олимпиады машины? ЕСЕНГАЛИЕВ снова согласился, вспомнив, какполучил в подарок ВАЗ 21010, также машину получил и тренер. Вот только на какие деньги делались столь щедрые подарки, свидетель не знал.поинтересовалась у свидетеля о его участии в преступной группировке, якобы организованной чиновниками обспорта: - Согласно протоколу, вы сказали: "Я полностью осознавал, что находился в составе ОПГ под началом УНДАГАНОВА, ЖЕТПИСОВА, ДЖАКЕНОВА, но ничего не мог с этим поделать". Однако свидетель сказал, что такого не говорил и что слова, указанные в протоколе, не входят в его словарный запас, то есть, он не использует их во время разговора. Между тем страсти в суде всё накалялись. Айгуль ОРЫНБЕКОВА сказала, что прокуроры задают свидетелю наводящие вопросы, а когда судья КАРАСАЕВА призвала адвоката успокоиться и продолжить заседание, то та ответила: - Прошу термины «скандалить» и «ехидничать» в мой адрес не употреблять! Прошу отпустить меня из зала суда. Есть второй адвокат, УНДАГАНОВ не возражает. - Не злоупотребляйте хорошим отношением к вам, - ответила судья КАРАСАЕВА, и заседание продолжилось. Впрочем, через какое-то время ОРЫНБЕКОВА всё же покинула зал суда. Было ли это связано с произошедшим разговором – неизвестно. Следующий свидетель, бывший бухгалтер конноспортивной школы, отличился тем, что принёс с собой в суд копию протокола допроса и положил на трибуну. Когда на это указал адвокат, свидетель спрятал листок в карман, достал повестку, сказав, что никакого протокола у него нет. Потом всё-таки признался, что действительно принёс с собой копию протокола, но зачем – так и не сказал. Свидетель УТАШЕВ не отрицал, что с 2008 по 2012 годы, когда работал бухгалтером, ему приходилось выдавать деньгии закрывать фиктивные отчёты. По словам УТАШЕВА, директор говорил ему, что деньги собирают в управлении спорта ДЖАКЕНОВ, УНДАГАНОВ. - В 2010 году была недостача и чтобы её закрыть, мы написали, что тренер ЕСЕКЕНОВ проходит учебно-тренировочные сборы, хотя на самом деле никаких сборов не было, - рассказал свидетель. – В октябре 2010 года то же самое – фиктивные сборы для того, чтобы закрыть отчётность. Далее свидетель назвал ещё несколько эпизодов, согласно которым, выделялись деньги на командировки и соревнования, но никто никуда не ездил. - Все тренера, которые составляли рапорты и подписывали ведомости, знали, что деньги уходят к УНДАГАНОВУ и ДЖАКЕНОВУ, - отметил УТАШЕВ. – Директор примерно раз в неделю брал из кассы деньги – от 15 до 250 тысяч. - Почему же вы не обратились в полицию и не предложили сделать это КАДЫРБЕКОВУ? – поинтересовалась Тамара САРСЕНОВА. Бывший бухгалтер не нашёлся, что ответить, лишь сказал, что угроз в его адрес не было. - Может, вы с этих денег что-то имели, брали хоть копейку? – продолжила сторона обвинения. – КАДЫРБЕКОВ давал вам какую-нибудь сумму в виде благотворительности? Ответ свидетеля был отрицательным. Следующее заседание суда состоится 4 декабря.