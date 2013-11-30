Иллюстративное фото с сайта www.by.all.biz Иллюстративное фото с сайта www.by.all.biz В Актюбинском эксплуатационном локомотивном депо где выявлены факты эксплуатации тепловозов с техническими неисправностями. По данным главной транспортной прокуратуры, эксплуатация тепловозов приостановлена. Также установлены факты проведения работниками филиала некачественного ремонта тепловозов, что в дальнейшем привело к задержке пассажирского поезда №692 сообщением «Актобе-Атырау». При этом, как отмечают прокуроры, одной из причин некачественного ремонта явилось принятие на работу непрофильных специалистов. К примеру, 6 работников локомотивно-ремонтного депо работали без соответствующего специального высшего образования, два инженера работали после окончания педагогического университета. Кроме того, в этом же филиале прокуратурой выявлены нарушения и экологического законодательства, например, отсутствие разрешения на эмиссию в окружающую среду, выпуск автотранспортных средств, выбросы которых превышают установленные нормативы, несоблюдение порядка обращения с опасными отходами, а также загрязнении земли нефтепродуктами. В связи с чем, филиалом нанесен вред окружающей среде на сумму 6,6 млн тенге. По данному факту прокуратурой за нарушение экологического законодательства возбуждено административное производство с взысканием штрафа на сумму 1,6 млн тенге. Айдар БАЙЖАН