Трое болашаковцев работают во власти в ЗКО

Это замакима области Бахтияр МАКЕН, аким г.Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ и руководитель аппарата акима города Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. Бахтияр Макен и Алтай КУЛЬГИНОВ вчера, 29 ноября, участвовали в 20 юбилейной встрече стипендиатов президентской программы "Болашак". Нурсултан НАЗАРБАЕВ сказал, что именно в выпускниках программы "Болашак" видит основных генераторов программы "Казахстан 2050". Всего на встречу с президентом со всех областей приехали около 1500 болашаковцев. Всего за 20 лет зарубежное образование за государственный счет получили 6015 человек. В ЗКО болашаковцев насчитывается около 100 человек. Среди них в основном менеджеры, инженеры, строители, медики и педагоги. Все болашаковцы обучение за рубежом считают своеобразной путевкой в жизнь, которая дает им очень много возможностей на родине. Однако, по словам президента, если ты болашаковец, это не значит, что тебе будет гарантировано трудоустройство. Нужно самим пробиваться и показывать, на что ты способен, сказал президент.