Иллюстративное фото с сайта www.fotokanal.com Иллюстративное фото с сайта www.fotokanal.com Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В деятельности Актюбинской железнодорожной больницы выявлен факт подделки документа. Так, фельдшер врачебно-экспертной комиссии поликлинического отделения представила в кадровую службу удостоверение о повышении квалификации из ГККП «Актюбинский медицинский колледж». На основании которого она продолжила работать фельдшером с получением должностного оклада. Однако, по данным прокуроров, при сопоставлении сведений, представленных кадровой службой железнодорожной больницы с данными колледжа, установлено, что фельдшер обучение курсов повышения квалификации в колледже не проходила. По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело, которое направлено в ДВД по Актюбинской области. Айдар БАЙЖАНОВ