Иллюстративное фото с сайта pg12.ru Иллюстративное фото с сайта pg12.ru Об этом предупреждает пресс-служба ЧС. Штормовое предупреждение разослала пресс-служба ЧС на субботу, 30 ноября. Ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, метель и гололёд. Департамент ЧС рекомендует актюбинцам  проверить прочность крыши домов, печных и вентиляционных труб, окна оклеить бумажными лентами  и закрыть ставнями, плотно закрыть чердачные люки, пополнить запасы автономных источников искусственного освещения. То есть купить фонари, лампы, свечи и так далее. Отложить  на другой день проведение высотных работ. Убрать с крыш, балконов, лоджий предметы, легко поднимаемые порывами ветра, которые могут травмировать людей. Кроме того, специалисты ЧС рекомендуют при возникновении штормового ветра держаться дальше от окон, чтобы не получить ранений осколками стекол. Находясь на улице, держаться дальше от деревьев, столбов, рекламных плакатов, которые могут травмировать людей при падении. Выходить из помещения сразу после ослабления ветра категорически запрещается. Находясь на открытой местности, укрыться в ближайшем овраге, канаве, либо как можно плотнее прижаться к земле. Если усиление ветра сопровождается ливнем, грозой, не укрываться под отдельно стоящими деревьями и не подходить к опорам линий электропередачи. Отдельные советы сотрудники ЧС дают по поводу завтрашнего гололеда. - Выходите из дома в случае крайней необходимости, - сообщает пресс-служба. - Пожилым людям нужно передвигаться с помощью трости, палки с металлическим заостренным наконечником. Одевать удобную, малоскользящую обувь - валенки или сапоги на плоской подошве. По возможности передвигаться, придерживаясь за перила, поручни и заборы.  Если вы падаете, постарайтесь сгруппироваться, поджав руки и ноги и  расслабить мышцы, чтобы меньше травмироваться. Руководителям предприятий, организаций, учреждений принять меры к своевременной очистке прилегающей территории или посыпке льда песком и солью. Передвигаться на автомобилях разрешается крайне осторожно и только при наличии зимних шин.