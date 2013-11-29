Сегодня в городском акимате торжественно наградили подвеской «Кумыс алка». - У нас в семье всех поровну. Три дочери и три сына, - рассказывает Гулсан. - Старшей дочери 20 лет. Она уже сама стала мамой. У каждой женщины счастье это её дети, поэтому все хлопоты кажутся ерундой по сравнению с тем, что я получаю взамен. Я сама из большой семьи. У моей мамы было десять детей. Все выросли, стали хорошими людьми. Надеюсь, что и мои детки вырастут хорошими и порядочными. В семье КАПИЕВЫХ шестеро детей. Самой старшей исполнилось двадцать, а самой младшей 1 год и 6 месяцев