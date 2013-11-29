Среди представленных проектов была разработка аквакультурной технологии выращивания осетровых рыб и изготовление оборудования, новые композиционные материалы на основе переработки природных и техногенных ресурсов Казахстана для проектирования и строительства энергоэффективных зданий и сооружений и многие другие работы. КАЗИИТУ представили проект создания радиочастотных датчиков механического возбуждения для интегрированных систем контроля. - Мы предлагаем использование высокочастотного датчика, который позволяет создавать цифровую обработку подвижных объектов, что позволяет их использовать в ракетных системах и в вооружении. Этот макет мы создали вместе со студентами. Стоимость такого датчика обходится в 120 тысяч тенге. И если он пройдет апробацию, то в 2015 году планируется его массовое производство, - рассказала. Также, рассказала о том, что в их университете изучают использование упругих свойств пружины для увеличения идентификации притока жидкости. - В реализации нашего проекта участвует институт информационных и телекоммуникационных систем ЗКИТУ и Атырауский университет нефти и газа. Общая сумма нашего проекта 14,1 млн тенге. Надеемся, что этот проект будет реализован в конце 2014 года, - говорит Ажар ЕСЕНБЕКОВА. После презентации научных разработок в театре открыли научно-практическую конференцию, приуроченную ко Дню первого президента. Рассказывая о роли Нурсултана НАЗАРБАЕВА в становлении государства, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ сказал, что сегодня республика, в том числе Западно-Казахстанская область, добилась таких успехов, которые «нам даже не снились». В качестве основных результатов работы за 22 года он назвал газификацию области, которая на сегодня составляет 86 процентов. Мирослава ШОНАЛОВА