ryskalievОбъявления о розыске развешаны в районе акимата города Актобе. Корреспондент портала "Мой ГОРОД" сфотографировал одну из таких листовок. На двух листках размещены фотографии нескольких лиц, указаны также их имена. Судя по указанным координатам, объявление дал департамент финансовой полиции. Примечательно, что объявление о розыске развешены не в специальных местах, а на столбах. Авторы объявлений гарантируют анонимность и вознаграждение тем, кто подскажет о местонахождении разыскиваемых. Между тем, пресс-секретарь ДБЭКП по Актюбинской области Махаббат ДАРМЫШЕВА добавила, что для задержания лиц, объявленных в международный розыск, принимаются все необходимые меры, в том числе и участие населения. Аскар АКТЛЕУОВ