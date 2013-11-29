Сегодня уральский городской суд под председательствомпризнал виновнымв совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 177 УК РК - «Мошенничество в крупном размере» и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. В «халатности» был признан виновным и бывший. Его приговорили к 1 году ограничения свободы, но по амнистии он был освобожден от ответственности. В 2011 году ТОО «Кроун-Батыс» был включен в список получателей субсидий на частичное удешевление стоимости комбикормов, используемых для производства говядины. Предприятию из госбюджета перечисляли по 220 тенге за каждый килограмм реализованного мяса. По версии следствия, директор ТОО «Кроун-Батыс» Евгений АЛИЕВ знал, что какого-либо учета не ведется, и предоставлял в отдел ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства» Зеленовского района заведомо подложные документы с искусственно завышенными объемами реализованного мяса, а также платежные документы якобы вырученные от реализации мясной продукции. Между тем, АКАЕВ обвинялся в том, что, будучи начальником отдела предпринимательства, использовал свое служебное положение, и зная, что документы, предоставляемые ТОО «Кроун-Батыс», не соответствуют требованиям и не подтверждают факт произведенной оплаты за поставленный товар, дал незаконное указание включить в предприятие сводный акт получателей субсидий. В итоге Алиеву были выплачены субсидии в размере 13 миллионов 828 тысяч тенге. К слову, суд обязал Евгения АЛИЕВА выплатить государству данную сумму. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.