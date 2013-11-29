Иллюстративное фото с сайта stud.kineu.kz Иллюстративное фото с сайта stud.kineu.kz Как сообщила пресс-служба департамента финансовой полиции по Атырауской области,  в отношении начальника  «Жылыойской рыбной инспекции Урало-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства МООС РК»  возбуждено  уголовное дело за получение взятки. Как отметили в финансовой полиции, начальник районной рыбоохраны,  являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, получил взятку в сумме 50 тысяч тенге за непривлечение последнего к административной ответственности по статье 298 КоАП РК "Правонарушения в области охраны окружающей среды и использовании природных ресурсов". Уголовное дело расследуется. Отметим, что статья за получение взятки карается лишением свободы от трех до семи лет.