Иллюстративное фото ссайта volganet.ru Иллюстративное фото ссайта volganet.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на официальный сайт МЧС РК. В минувший четверг, 28 ноября, в поселке Жалпактал Казталовского района из-за неисправности печного отопления 4 человека отравились угарным газом. Скончались от отравления мужчина 1960 года рождения и девочка двенадцати лет.  Женщина 1978 года рождения и ребенок 2003 года рождения госпитализированы в больницу.