Иллюстративное фото с сайта www.dailynews.kz Иллюстративное фото с сайта www.dailynews.kz Прокуратура Актюбинской области окончила расследование уголовного дела в отношении сотрудников Айтекебийского РОВД по факту превышения власти и служебных полномочий. Уголовное дело на двух заместителей начальника РОВД было возбуждено после того, как к прокурорам обратилась супруга другого стража порядка - начальника поселкового отдела полиции села Карабутак. Женщина сообщила, что двое мужчин, придя к ним домой, скрутили руки её мужу и насильно посадили его в автомобиль. Как выяснилось позже, полицейские отвезли  своего коллегу в местный медицинский пункт для принудительного  медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области. 11 октября текущего года в отношении заместителей начальника Айтекебийского РОВД было возбуждено уголовное дело по ст. 308 ч.4  п.«а» УК РК - «Превышение власти и служебных полномочий с применением насилия». Указанная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Уголовное дело рассматривается в суде Айтекебийского района.