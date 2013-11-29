В Атырау завершился чемпионат РК по боксу (ВИДЕО)

В Атырау завершился чемпионат Республики Казахстан по боксу среди взрослых, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Участие в соревнованиях принияли сто девяносто спортсменов со всех регионов страны. Как и ожидалось, поединки получились зрелищными, а борьба достаточно упорной. Стоит отметить, что чемпионат прошел без участия восьми казахстанских спортсменов, членов национальной сборной – медалистов мира в Алматы, которые освобождены от участия в первенстве решением тренерского совета. Как отметили представители казахстанской федерации бокса, данный турнир весьма важен в том плане, что по его итогам будет формироваться состав национальной сборной страны. По итогам чемпионата общекомандное первое место завоевала сборная Акмолинской, второе место Южно-Казахстанской и третье Жамбылской областей.