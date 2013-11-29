Иллюстративное фото с сайта pro-sud-123.ru Иллюстративное фото с сайта pro-sud-123.ru Актюбинский полицейский обвиняется в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Актюбинской области. Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с наркобизнесом ЛУВД на станции Актобе, пользуясь своим служебным положением, сбыл героин в особо крупном размере актюбинцу, для склонения его к сотрудничеству. По факту сбыта в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье 259 ч.3 п.«в,г» УК РК - «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием служебного положения». В настоящее время полицейский арестован. Уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области, в настоящее время оно находится в стадии рассмотрения.