Иллюстративное фото с сайта opgks.info Иллюстративное фото с сайта opgks.info 27 ноября на центральной проходной Атырауского нефтеперерабатывающего завода произошла стычка между китайскими и казахстанскими рабочими, передает корреспондент BNews.kz. По словам очевидцев конфликта, разгоряченные рабочие хватали друг друга за грудки, выкрикивая ругательства на родных языках. Охранники не стали вмешиваться в конфликт, просили стороны успокоиться, и на всякий случай вызвали полицию. Прибывшие на место стражи порядка оформили случившееся как "словесную перепалку межличностного характера". Задержаний не было. ТОО "Евразия СтройКапитал" (один из субподрядчиков китайской компании "Синопек Инженеринг"), где работают те самые китайские и казахстанские рабочие, доложило руководству АНПЗ, что конфликт исчерпан и нарушители наказаны, а несколько человек уволено (при этом не сообщается об их гражданстве). Работа на объектах не прекращалась, в настоящее время завод работает в нормальном режиме. По сообщению источников, вчера, 28 ноября, китайские рабочие вышли на работу в полном составе.