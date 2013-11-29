Иллюстративное фото с сайта antinormanist.livejournal.com Иллюстративное фото с сайта antinormanist.livejournal.com Неизвестный объект вызвал крушение парома в Гонконге, сообщает BBC News. По информации местных властей в аварии пострадали 85 человек. Крушение парома произошло, когда морской транспорт отправлялся из Гонконга в Макао в ночь на четверг 28 ноября 2013 года. Всего на пароме находились 105 пассажиров и десять членов экипажа. По словам пассажиров, при ударе их вышвырнуло из кресел, а сам паром подбросило вверх. Некоторые из них услышали громкий звук. Пострадавших в крушении парома увезли сотрудники скорой. Сотрудники компании назвали причиной многочисленных травм тот факт, что многие пассажиры не надели ремни безопасности. В фирме считают, что морской транспорт не превышал скорость. Вызвавший крушение парома неизвестный объект найти так и не смогли. Сообщается, что в аварии также пострадали трое граждан Японии. После инцидента паром отправился в пригородный терминал Гонконга. До этого крупная морская авария произошла 1 октября 2012 года. Тогда столкнулись два скоростных катера. Каждому из капитанов предъявили обвинения в убийстве. Погибли 39 человек.