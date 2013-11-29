Врачебная амбулатория в микрорайоне Деркул рассчитана на 75 посещений в день при населении 14700 человек. - Наши пациенты это не только жители Деркула, но и близлежащих поселков,- говорит.- В нашей амбулатории есть кабинет стоматолога, хирурга. Открытие данной амбулатории - долгожданное событие для жителей Деркула и окружающих поселков. - Нам неудобно каждый раз ездить в город,- говорит местная жительница Айнур.- Мы находимся рядом с городом, наш микрорайон с каждым годом становится все больше и больше, да и население растет. Мы рады новой больнице, но все-таки необходимо построить еще и школу. Деркульская амбулатория намного больше своих предшественниц в других населенных пунктах из-за численности населения. - По программе "Занятость 2020" в этом году был проведен капитальный ремонт 9 объектов здравоохранения,- говорит.- Построили 3 поликлиники - в Жангале, Аксае и Зачаганске. Также в этом году построено 5 врачебных амбулаторий, одна из них в Деркуле. Её стоимость 102 миллиона тенге, и она относится к городской поликлинике №1.