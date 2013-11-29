Исследовательский центр компании HeadHunter проанализировал вакансии и резюме по типу занятости, которые были размещены на hh.kz в октябре 2013 г. По результатам обзора выяснилось, что в большинстве как вакансий (93%) так и резюме (92%) указывается тип занятости как «полный день». Среди соискателей прослеживается чуть большее желание работать с частичной занятостью – это указано в 7% октябрьских резюме, при этом таких вакансий предлагалось в 5% вакансиях. Каждая сотая анкета кандидата и вакансия – по типу занятости «проектная работа». «Наименьшей популярностью на казахстанском рынке труда пользуются вакансии и резюме с типом занятости «стажировка» и «волонтерство», на которые в среднем приходится каждое пятисотое и пятитысячное предложение. Их мало, но они есть. Постепенно, с повышением уровня трудовых взаимоотношений и культуры поиска работы, увеличатся предложения от компаний и резюме соискателей с указанием частичной занятости, удаленной работы, фри-ланса и работы на время реализации очередного проекта» - отмечает Марина Сакиева, директор по маркетингу и PR компании HeadHunter Казахстан. tab1 tab2 Период исследования: октябрь 2013 г.