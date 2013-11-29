Иллюстративное фото с сайта www.1tvnet.ru Иллюстративное фото с сайта www.1tvnet.ru Полиция ищет водителя, сбившего насмерть пешехода, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на  пресс-службу ДВД. Актюбинскими полицейскими объявлен в розыск водитель, допустивший наезд на пешехода, который не приходя в сознание, скончался на месте происшествия. Авария произошла 27 ноября примерно в 07.00 на улице Озерная, где водитель неустановленной личности на неустановленной автомашине, двигаясь по улице Толстого, в направлении улицы Богенбай-батыра, напротив дома №24, допустил наезд на 54-летнего мужчину. Водитель скрылся с места происшествия. Полиция просит очевидцев ДТП и всех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить в ДВД Актюбинской области по телефонам: 936-403 и 8-705-919-53-53.  Анонимность гарантируется.