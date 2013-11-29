Иллюстративное фото с сайта topguns.ru Иллюстративное фото с сайта topguns.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В среду в 15.00 на телефон «102» позвонил неизвестный. Он сообщил, что возле моста «Кирпичный» собирается молодежь. Туда тут же направили комплексные силы полиции. В результате проведенных оперативных мероприятий универсальные полицейские задержали автомашину марки «Тойота-Камри». За рулем сидел 18-летний парень. Под передним пассажирским сиденьем автомашины в целлофановом пакете синего цвета лежал обрез двуствольного охотничьего ружья 16 калибра. В магазине обреза нашли два патрона. - Назначена баллистическая  экспертиза, - сообщает пресс-секретарь ДВД области Ардагер УАЙДИН. - Решается вопрос возбуждения уголовного дела по статье «Незаконное хранение оружия», избирается мера пресечения свободы. По этой статье предусмотрено наказание до 5 лет колонии.