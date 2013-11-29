  Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По сообщению пресс-службы финансовой полиции Атырауской области, сотрудниками этого ведомства задержан очередной взяткополучатель. На этот раз им оказался сотрудник городского УВД. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 311 УК РК - "Получение взятки". Сумму в 225 тысяч тенге он потребовал от жителя Атырау за непривлечение последнего к уголовной ответственности. Подробности следствия не разглашаются.