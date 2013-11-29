Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Прокуратура обязала руководство ТОО "Казахстанско-Китайская буровая компания "Великая стена" и ТОО "Восток нефть и сервисное обслуживание" выплатить работникам экологические компенсации за 2012 и 2013 годы. - Деньги положены только 356 работникам этих предприятий, проживающих в Шалкарском, Темирском, Мугалжарском, Байганинском районах Актюбинской области, а также в Казалинском и Аральском районах Кызылординской области, - объясняет начальник управления прокуратуры Актюбинской области Маратбек МИРЗАМУРАТОВ.  По Закону «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия Приаралья», этим гражданам положено выплачивать заработную плату с применением коэффициента 1,2  и 1,5 за проживание в экологически неблагополучных условиях.