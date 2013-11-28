Горел двухэтажный дом старой постройки, расположенный по улице Пугачева, по соседству с кафе "Алатау". Сигнал на пульт пожарного управления поступил в 23.27. Сотрудники пожарной службы ДЧС прибыли на место в 23.31. Жители четырёх квартир были сразу же эвакуированы. По словам хозяина пострадавшей квартиры, причины возгорания он не знает, в момент пожара семья спала. - От чего произошел пожар, я не знаю. Я проснулся от запаха дыма, разбудил жену, быстро схватил детей, вывел их, посадил в машину. Только успел вывести машину и все вспыхнуло сразу, - рассказал хозяин пострадавшей квартиры Владимир. По его словам, этот дом очень старый - 1878 года постройки и его давно уже хотели оформить его под снос. - В акимате сказали, что это частная собственность, делайте что хотите, - говорит Владимир. - Землю эту нужно было приватизировать, а теперь все наследственные бумаги и документы сгорели. По словам пресс-секретаря ГУ "Служба пожаротушения" ДЧС ЗКО, на место пожара прибыли 4 единицы техники, 13 человек личного состава. Из дома были эвакуированы 4 семьи. Пожар удалось потушить к 24.00. Обошлось без жертв. На месте работают дознаватели.