Задержание произошло примерно в 21.00 по улице 2-ая Молодежная в Деркуле. Автомобиль "Ланд Крузер" двигался в сторону города. По словам очевидцев, полицейские пытались остановить автомобиль, но водитель проигнорировал сигнал. Тогда сотрудники полиции вынуждены были применить оружие. Они попали в колесо внедорожника. Только тогда водитель джипа остановился. Вместе с водителем в салоне был пассажир. Из источников стало известно, что задержание проводило управление по борьбе с организованной преступностью ЗКО. Предположительно в машине задержанные перевозили рыбу. Подробности выясняются.