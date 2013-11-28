Иллюстративное фото с сайта 24warez.ru Иллюстративное фото с сайта 24warez.ru За грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологических норм приостановлена деятельность кафе «Бистро» по улице Сырыма ДАТОВА. Об этом сообщает пресс-служба областного суда. С иском в суд обратилось городское управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Поводом для этого послужила антисанитарная ситуация, сложившаяся в кафе. В увеселительном учреждении, оказывается, нет даже водопроводного крана с водой и туалета. И тут уж можно считать мелочью отсутствие маркировки на инвентаре. А что такое дезинсекция, дератизация и дезинфекция здесь даже и не слышали, поэтому такие мероприятия никогда не проводились. А спецодежду и белье рабочие уносили стирать домой. Вопиющие нарушения элементарных санитарных норм побудили санэпидемиологов немедленно обратиться в суд с иском о приостановлении работы кафе до полного устранения всех замечании. Специализированный межрайонный экономический суд иск удовлетворил в полном объеме. И у владельца кафе  появилось время для обустройства своего детища.