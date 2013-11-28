27 ноября в поселке Жангала Жангалинского района была сдана в эксплуатацию поликлиника на 250 посещений в смену. В поликлинике будут работать кардиологический, гинекологический, фтизиотерапевтический кабинеты, а также лаборатория. Кроме того, здесь будут работать 4 врача общей практики, стоматолог, гинеколог, хирург, отоларинголог, офтальмолог, фтизиопедиатр, фтизиатр, невропатолог, психиатр-нарколог, дерматовенеролог, врач-УЗИ, ЗОЖ- врач, эпидемиолог. К слову, население Жангалинского района насчитывает 23 794 человека. Поликлиника построена в рамках проекта «Строительство 350 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник».