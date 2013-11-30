Иллюстративное фото с сайта www.laparoscopy.ru Иллюстративное фото с сайта www.laparoscopy.ru Скандал о массовом заражении детей ВИЧ-инфекцией в 2006-2007 годах в Южно-Казахстанской области получил продолжение, сообщают корреспонденты "Седьмого канала". У восьмилетней девочки обнаружили ВИЧ в запущенной стадии. Несколько лет назад семья переехала в Астану из Шымкента. Родители девочки, как и остальные дети в семье, здоровы. Они вспоминают, что в годовалом возрасте их дочь лечили от пневмонии в двух больницах. По мнению представителей благотворительного фонда "Защита детей от СПИДа", девочку заразили семь лет назад, когда в Южно-Казахстанской области произошла вспышка внутрибольничной инфекции, ВИЧ-положительными тогда стали более ста детей. Узнав о диагнозе, семья девочки вернулась в Шымкент, поскольку здесь находится единственный в республике специальный центр для лечения детей с ВИЧ. "В Астане у ребенка длительное время не проходила диарея, поэтому там уже и температура без конца поднималась, решили взять на ВИЧ-инфекцию и там выявили ВИЧ-инфекцию. Конечно, те специалисты считают, что это вот заражение из очага Южно-Казахстанской области. По истечении длительного времени дети выявляются, конечно, здесь и оплошность тех лиц, которые вовремя не выявили", - говорит президент благотворительного фонда "Защита детей от СПИДа" Жанетта Жазыкбаева. Сейчас состояние ребенка удалось нормализовать благодаря терапии. В фонде требуют выяснить, кто не поставил диагноз вовремя, а также, почему вновь выявленных детей не считают относящимися к внутрибольничному очагу заражения 2006-2007 годов.