Иллюстративное фото с сайта www.medweb.ru Иллюстративное фото с сайта www.medweb.ru В преддверии, 1 декабря, Всемирного дня борьбы со СПИДом в Атырауской области озвучили статистику этого заболевания. По  данным областного центра по борьбе со СПИДом, по области количество зараженных ВИЧ-инфекцией составляет 171 человек. Это количество зараженных с 1993 года, когда был зарегистрирован первый случай. С начала же года зарегистрировано 22 случая. Возраст зараженных от 15 до 49 лет. В основном это местные жители. Доля наших соотечественников составляет более 90%, остальная часть - граждане ближнего зарубежья. Как заметили в областном центре по борьбе со СПИДом, подавляющая часть заражается половым путем (72%), раньше больше фиксировались случаи заражения путем инъекции. Врачи отмечают и увеличение количества беременных женщин, зараженных ВИЧ-инфекцией. Их количество на сегодня достигло 26 человек. В период беременности они находились под медицинским контролем специалистов. При обследовании, ни у одного из родившихся младенцев нет положительных результатов на ВИЧ-инфекцию.