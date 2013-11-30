Строительство - самый проблемный сектор для казахстанских банков. Доля просрочки в отраслевом портфеле достигла 37,3%. Также сектор показал наименьший годовой рост по объемам кредитования - всего 2%. Кредитный рынок за год прибавил 14,7% (сентябрь 2013-2012). Рэнкинг-основа: Кредиты БВУ РК в отраслевом разрезе. Сентябрь 2013 tabl Источник: ranking.kz