Иллюстративное фото с сайта www.mol-tat.ru Иллюстративное фото с сайта www.mol-tat.ru Как сообщила директор Атырауского дома-интерната для престарелых и инвалидов Килымкас КУЗЕМБАЕВА, в этом году к ним поступили 29 престарелых людей. - Из этого количества людей 12 поступили из центра социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства. Это люди, у которых практически нет родственников, - рассказала Килымкас КУЗЕМБАЕВА. На сегодня в общей сложности в доме престарелых 118 людей престарелого возраста и инвалиды. - Из 118 постояльцев нашего дома-интерната инвалидов - 43 человека. Самой старшей из них - 93 года, - отметила Килымкас КУЗЕМБАЕВА. Дом для престарелых людей открылся в Атырау в 1994 году вначале как городской дом-интернат вместимостью 50 человек. В 2001 году к существующему зданию был достроен дополнительный корпус. Сегодня  дом-интернат для престарелых и инвалидов может вместить до 200 желающих