Иллюстративное фото с сайта asartplay.com Иллюстративное фото с сайта asartplay.com В Уральском городском суде по уголовным делам начался процесс над Дарханом КИЛАМБЕКОВЫМ, директором ресторана «Cash». Его обвиняют в незаконном предпринимательстве и организации незаконного игорного бизнеса. Напомним, весной нынешнего года в финансовую полицию обратился житель Уральска. Он рассказал, что для участия в азартных играх онлайн-казино на веб-сайте открыл лицевой счет, куда внес 2 тысячи тенге через кассу, расположенную в подвальном помещении ресторана «Cash». В ходе проведения доследственной проверки было установлено, что в результате непродолжительной игры в «крези манки» в онлайн-казино уралец  выиграл 3 тысячи тенге, которые он не может получить в течение нескольких дней. Через 10 дней уральцу удалось получить через расчетную кассу того же ресторана - 3 тысячи тенге. Этот факт и зафиксировали финполовцы. Как стало известно, веб-сайт зарегистрирован на имя Дархана КИЛАМБЕКОВА, ранее судимого за применение насилия в отношении представителя власти. По данному факту было возбуждено сразу два уголовных дела по статье 269-1 УК РК - «Организация незаконного игорного бизнеса» и части 2 статьи 190 УК РК  «Незаконное предпринимательство,  сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». Следствием было установлено, что Дархан КИЛАМБЕКОВ организовал 18 игровых точек, расположенных в торговых домах, магазинах и ресторанах Уральска. К слову, ежедневная выручка от игорного бизнеса составляла около 800 тысяч тенге. С санкции суда силовики осмотрели игровые точки, принадлежащие ТОО «Букмекерская контора InBet.kz» и изъяли компьютерную технику, которая, собственно, и обеспечивала выход на веб-сайт с азартными играми и более 700 тысяч тенге наличными. К слову, пресс-служба финансовой полиции рассказала, что в ходе проведения расследования организатор данного незаконного игорного бизнеса всячески воспрепятствовал объективному расследованию уголовного дела, склоняя свидетелей к даче ложных показаний и сокрытию следов преступления. Процесс рассматривает судья Варвара ДМИТРИЕНКО.