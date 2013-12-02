Иллюстративное фото с сайта auto.headline.kz Иллюстративное фото с сайта auto.headline.kz Несколько часов назад  в автокатастрофе, что случилась на территории Актюбинской области, в районе п. Кобда, погиб судья Западно-Казахстанского областного суда  Темиржан НУГМАНОВ. Информацию подтвердили  в суде, однако обстоятельства ДТП пока  еще неизвестны. По предварительным данным, за рулем автомобиля  был сын судьи. Машина принадлежала Темиржану НУГМАНОВУ.  Со множественными телесными ранениями судья НУГМАНОВ и его сын были госпитализированы в ближайшую больницу, где судья скончался, не приходя в сознание. Сын погибшего в данный момент находится в больнице. Подробности выясняются. Темиржан НУГМАНОВ ранее возглавлял апелляционную коллегию Западно-Казахстанского областного суда. По словам коллег, он был одним из лучших работников судебной системы Казахстана.