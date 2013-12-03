Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org На сайте Министерства труда и социальной защиты появилась официальная информация об увеличении размеров месячного расчетного показателя и прожиточного минимума на 2014 год. Проект закона РК "О республиканском бюджете на 2014-2016 годы" предлагает утвердить МРП на уровне 1852 тенге, ПМ – 19966 тенге. Кратно этим показателям с января 2014 года должны возрасти и такие социальные выплаты, как государственное пособие по спискам №1 и №2, единовременное пособие в связи с рождением ребенка, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до одного года, специальные государственные пособия, выплачиваемые взамен льгот. Также проиндексируют базовое социальное пособие по инвалидности, пособие по случаю утери кормильца, базовое социальное пособие по возрасту, пособие для родителей и опекунов, воспитывающих несовершеннолетних детей-инвалидов. Сейчас проект бюджета рассматривается в парламенте. Если депутаты проголосуют за изменения и под документом поставит свою подпись президент, закон вступит в силу. Источник: Otyrar-tv.kz