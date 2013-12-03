Иллюстративное фото с сайта ust-kamenogorsk.kz Иллюстративное фото с сайта ust-kamenogorsk.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на областную прокуратуру. По данным областной прокуратуры, за 9 месяцев 2013 года специализированным межрайонным экономическим судом ЗКО, к подсудности которого относится рассмотрение дел, связанных с государственными закупками, было рассмотрено 555 исков о признании поставщиков недобросовестными участниками госзакупок. 324 исков суд удовлетворил, еще в 231 случае в удовлетворении иска было отказано. Как оказалось, основаниями для обращения в суд являются неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств участниками государственных закупок. В особенности госорганами допускаются нарушения норм действующего законодательства о государственных закупках, в частности, не соблюдается срок обращения с иском в суд о признании потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником. Как выяснилось, в нынешнем году наиболее часто недобросовестными участниками государственных закупок признавались индивидуальные предприниматели «Культурная инициатива», «Вега», «Мирас», Тлебалиев А.Е., ТОО «Виатекс» и «AIMaDi+Company». А наибольшее количество нарушений срока предъявления иска в суд допущено исполнительными органами в области образования, учреждениями образования - 18; организациями в сфере здравоохранения - 12; по делам архитектуры, градостроительства и строительства - 8; в области координации занятости и специальных программ - 3, территориальным органом внутренних дел - 2.