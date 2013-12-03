В семи регионах годовой прирост пенсионных отчислений превысил 10%. Наибольшие темпы набрала Астана - рост в 16%. Активно развивается рынок труда в Южно-Казахстанской и Мангистауской областях. Прирост пенсионных отчислений за год в 13,1%. Слабые темпы в Акмолинской и Северо-Казахстанской. Годовой прирост всего 4,7 и 6,9%, соответственно. Рэнкинг-основа: Обязательные отчисления в пенсионный фонд. Регионы РК. Январь-октябрь 2013 tablica Источник: ranking.kz