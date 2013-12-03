SAMSUNG DIGITAL CAMERAОграничение свободы назначено судом главному специалисту аппарата акима Бадамшинского сельского округа. Напомним, уголовное дело на чиновника по статье «Покушение на получение взятки» завели финансовые полицейские. Сотрудник акимата обязался помочь местному бизнесмену получить земельный участок под производственную базу в селе Бадамша. Свои услуги он оценил в 40 тысяч тенге. В августе сотрудник акимата получил часть взятки в размере 25 тысяч тенге. Оставшуюся сумму не смог получить по независящим от него обстоятельствам, сообщила пресс-служба финансовой полиции по Актюбинской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое рассматривалось в Каргалинском районном суде. Суд назначил специалисту-аппаратчику 2 года ограничения свободы.