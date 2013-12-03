Напомним, уголовное дело на чиновника по статье «Покушение на получение взятки» завели финансовые полицейские. Сотрудник акимата обязался помочь местному бизнесмену получить земельный участок под производственную базу в селе Бадамша. Свои услуги он оценил в 40 тысяч тенге. В августе сотрудник акимата получил часть взятки в размере 25 тысяч тенге. Оставшуюся сумму не смог получить по независящим от него обстоятельствам, сообщила пресс-служба финансовой полиции по Актюбинской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое рассматривалось в Каргалинском районном суде. Суд назначил специалисту-аппаратчику 2 года ограничения свободы.