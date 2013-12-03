По данным пресс-службы областной прокуратуры, ими была проведена проверка деятельности ТОО «Snaksaudawestdistribution». Как выяснили прокуроры, предприятие хранило продукты питания с истекшим сроком годности для последующей реализации. Была создана рабочая комиссия из числа специалистов управления госсанэпиднадзора по г.Уральск, городской инспекции ветеринарного контроля и надзора. Все просроченные продукты питания были в заводской упаковке. Всего на городской свалке было уничтожено 2 тонны продуктов, из них 126 упаковок чипсов, 27 упаковок компотной смеси, 206 упаковок соков, 128 упаковок конфет. Управление госсанэпиднадзора по г.Уральск вынесло постановление о приостановлении деятельности 6 предприятий пищевого производства, возбуждено 17 административных производств по ст.323 КоАП РК - «Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов». Еще 11 протоколов за нарушение законодательства о ветеринарии составлено городской инспекцией ветконтроля и т. д. Всего же было составлено 36 административных протоколов на сумму 1 миллион 133 тысячи тенге, которые находятся на стадии рассмотрения.