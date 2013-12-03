trubiВ регионе до конца года планируется ввести 6 проектов на сумму порядка 3 млрд тенге, сообщает управление внутренней политики Атырауской области. «До конца года планируется ввести 6 проектов на сумму порядка 3 млрд тенге, с созданием 253 рабочих мест. В том числе заводы по производству гипохлорита натрия,  по производству газобетонных блоков, фабрика модульного домостроения, а также запуск производства козьего молока и продуктов козоводства», - говорится в сообщении. Кроме того, в рамках Карты индустриализации планируется модернизация ряда производств. В целом, в Атырауской области в рамках Карты индустриализации реализуются 34 инвестиционных проекта на общую сумму 1,4 трлн тенге, создано более 4,3 тыс рабочих мест. http://strategy2050.kz