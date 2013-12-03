Иллюстративное фото с сайта mln.kz Иллюстративное фото с сайта mln.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на финансовую полицию по ЗКО. По данным пресс-службы финансовой полиции по ЗКО, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 315 УК РК - «Бездействие по службе» в отношении руководителей управления дорожной полиции ДВД ЗКО. По версии следствия, в период с 2012 по 2013 года вследствие неисполнения своих служебных обязанностей в бюджет не поступило порядка 37 миллионов тенге административных штрафов. Как выяснилось, дорожные полицейские не привлекали к ответственности нарушителей скоростного режима, которых зафиксировали стационарные скоростомеры. К слову, в этот период времени управление дорожной полиции возглавлял Тельман УСЕНОВ.