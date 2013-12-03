Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Казахстан опустился на семь строчек рейтинга Transparency International в 2013 году, заняв 140 позицию. Об этом сообщается на сайте организации, передает ИА "Новости Казахстан". В 2013 году, согласно опубликованному во вторник рейтингу, Казахстан на 140 месте с 28 баллами, против 133 места в 2012 году с 26 баллами. По суммарному баллу 140 строчку с Казахстаном делят Гондурас, Лаос, Уганда, однако Гондурас имеет лучшие показатели. Во вторник международная неправительственная организация Transparency International, базирующаяся в Берлине, обнародовала ежегодный Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index - CPI). Исследование отражает степень распространенности коррупции в государственном секторе по шкале от 0 (самый высокий уровень восприятия коррупции) до 100 (самый низкий уровень восприятия коррупции). Индекс представляет собой комбинацию опросов и опирается на относящиеся к сфере коррупции данные, собираемые различными организациями. В этом году рейтинг охватил 177 стран. Из стран СНГ менее коррумпированными, чем Россия 127 место, Transparency International признала Белоруссию (123-е место), Молдавию (102-е место) и Армению (94-е место), высокий уровень коррумпированности, согласно рейтингу, у Украины (144-тое место), Киргизии (150-тое место), Таджикистана (154 место), Туркмении (154-тое место) и Узбекистана (168 место). Первое место (91 балл) разделили Дания и Новая Зеландия, уровень восприятия коррупции там второй год подряд остается самым низким. Наихудшие результаты у Афганистана, Северной Кореи и Сомали - по 8 баллов. Источник: ИА "Новости-Казахстан"