Фото с сайта odvesti.com Фото с сайта odvesti.com Украина в ближайшее время возобновит переговоры с ЕС об условиях подписания соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, которые были приостановлены незадолго до вильнюсского саммита "Восточного партнерства". Об этом сообщил президент страны Виктор Янукович в интервью украинским телеканалам, которое демонстрировалось в понедельник вечером. По его словам, в понедельник он беседовал по телефону с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу, во время разговора была достигнута договоренность о визите украинской рабочей группы в Брюссель для продолжения обсуждения условий подписания соглашения. "Готовим такую рабочую группу, которая поедет в Брюссель, и мы начнем этот диалог", — сказал Янукович. Предстоящие переговоры будут тяжелыми, считает он. "Очень тяжелый этот диалог с двух сторон, потому что возвращаться к изменениям условий этого соглашения очень трудно", — отметил Янукович. В этом же интервью он сообщил, что Киев хочет пересмотреть условия соглашения с ЕС, чтобы учесть в нем по максимуму интересы отечественных производителей. Украина планировала подписать соглашение об ассоциации с ЕС на вильнюсском саммите "Восточного партнерства" в конце ноября. Однако 21 ноября кабмин заявил о приостановке подготовки к подписанию документа, пояснив этот шаг ощутимым снижением товарооборота со своими основными партнерами — Россией и СНГ, сложной ситуацией в экономике и издержками, которые Киев еще может понести от заключения ассоциации. Источник: РИА "Новости"