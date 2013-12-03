Иллюстративное фото с сайта dsmsoft.livejournal.com Иллюстративное фото с сайта dsmsoft.livejournal.com Четыре рюмки водки выпила 5-летняя Алина за семейным столом. Об этом она рассказала врачам, когда пришла в сознание в реанимации. Информацию о ЧП корреспонденту портала «Мой ГОРОД» подтвердили в больнице . Ребенка госпитализировали на «скорой» из дома. Четыре дня девочка провела в больнице. На пятый ее выписали домой. Семья, в которой она растет, неблагополучная. Мать с отцом часто прикладываются к бутылке. Кстати, в больницу мать девочки так и не пришла. Ребенка навещали бабушка и отец. Медики передали информацию о ЧП с Алиной в полицию. Теперь семьей займутся инспекторы по делам несовершеннолетних. Встает вопрос вынесения на комиссию по делам несовершеннолетних лишения матери Алины родительских прав. После больницы девочку забрала к себе бабушка.